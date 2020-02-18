Galibiyetin sevinci böyle yansıdı

Gerek Yozgatspor'un gerekse Altındağ Belediyespor'un ligde tutunabilmesi için büyük önem taşıyan maçın ilk dakikalarında yaşanılan stres oyuna da yansıdı. Her iki ekibin futbolcuları da temkinli oynamaya çalışırken, tribünlerde sessizliğe gömüldü. Kırmızı siyahlıların gol için yüklendiği bir anda gelişen kontratakta konuk ekip golü bulup, sevindi. Yozgatspor, golün paniğini hemen üzerinden atıp, rakip kalede gol aramaya başladı. Arzuladğı golü maçın ilk yarısının bitimine doğru buldu ve soyunma odasına 1-1'lik skor ile gidildi. Yozgatspor, ikinci yarıda, skoru korumaya yönelik bir oyun anlayışını tercih edip, defansında üç çakılı oyuncu bırakması karşısında orta alanda daha iyi top yapıp, hazırlık paslarıyla rakibinin kalesini yoklamaya başladı. Galibiyet golünün ardından, uzatma dakikalarında gelen üçüncü gol ile maçın skoru da ilan edilmiş oldu. Yozgatspor, aldığı bu galibiyetle düşme hattından uzaklaşırken, rakibini ise ateş hattına itti. Yozgatsporlu futbolcular aldıkları bu haklı galibiyetin sevincini kendilerine destek olan taraftarlarıyla paylaştı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte bulunduğu bölgede iki dizinin üzerine çöken Mehmet Ali çimleri öpüp, şükretti. Futbolcular tribünleri dolaşıp, galibiyet sevincini yaşadı. Bazı futbolcular galibiyeti çifte telli oynarak pekiştirdi. Kırmızı siyahlılar, yarın ve sonrasında üst üst İstanbul takımlarıyla karşılaşacak. Yarın İstanbul deplasmanında Modefen takımı ile karşılaşacak olan kırmızı siyahlılar Pazar günü Bayrampaşayı konuk edip, daha sonraki hafta da İstanbul'da Halide Edip Adıvar takımı ile karşılaşacak. Bu zorlu üçlemenin sonucu çok önemli...