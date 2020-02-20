Galibiyeti taraftarıyla kutladı

İstanbul deplasmanında kırmızı siyahlı renklere gönül veren Yozgatspor taraftarları takımlarını doksan dakika boyunca Modafenspor ile oynanan kritik müsabakada desteklediler. Sahada gösterdikleri performans ile göz dolduran ve zorlu müsabakayı 1-0 kazanarak 6 puan değerindeki puanları hanesine yazdıran Yozgatsporlu oyuncular müsabaka sonrasında kendilerini destekleyen taraftarın yanına koştular. Galibiyet sevincini taraftarları ile birlikte yaşayan kırmızı siyahlı oyuncular müsabaka sonrasında taraftarları ile birlikte galibiyet pozu verdiler.