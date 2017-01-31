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‘Galibiyeti taraftarımıza borçluyuz’

31 Ocak 2017 Salı 06:00
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Hentbol Erkekler Süper Ligindeki temsilcimiz Yozgat Bozokspor, Maliye Piyango karşısında son dakika içerisinde bulduğu gol ile galip gelirken, taraftarların verdiği destek ilerisi için kırmızı siyahlı yönetimi sevindirdi.

‘Galibiyeti taraftarımıza borçluyuz’
Hentbol Erkekler Süper Lig'in de mücadele veren temsilcimiz Yozgat Bozokspor’da Maliye Piyango Spor Kulübü karşısında alınan galibiyetin mutluluğu yaşanıyor. Atmosferi yüksek maçta son saniyelere 22-22 berabere giren kırmızı siyahlı temsilcimiz devreye giren taraftarının desteğiyle maçı 23-22 kazanmasını bildi.
Yozgat Bozokspor Başkanı Cenker Doğan, Maliye Milli Piyango karşısında alınan galibiyetin mimarisinin taraftarlar olduğunu söyledi.
Doğan, ligin ikinci yarısına beklemedikleri Trabzon mağlubiyeti ile girdiklerini dile getiren Doğan, mutlak kazanmaları gereken Maliye Piyango maçını hakkederek kazandıklarına dikkat çekti.

Kulüp Başkanı Doğan, ‘Hafta içerisinde birbirinden zorlu kupa maçları oynadık. Kupa karşılaştığımız Maliye Milli Piyango’yu bu kez ligde kendi sahamızda ağırladık. Maça tutuk başladık. Dakikalar ilerledikçe kendi kimliğimize döndük ve ikinci yarıda 6 sayılık fark yakaladık. Ancak gereksiz bir şekilde rakibi maça ortak ettik. Zorda olsa kazanmasını bildik’ dedi.

Maliye Piyango maçında galibiyet kadar ortaya çıkan tablonun kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Doğan, taraftarın maçın kazanılmasında pay sahibi olduğunu aktardı. Doğan, ‘Taraftar, yönetim, oyuncular ve basın bir bütünlük sağladı. Özellikle basın mensuplarının göstermiş olduğu destek ve sevgi selinin ne denli önemli olduğunu anlıyoruz. Sevginin, gönül vermenin, sahiplenmenin bir duygu olduğunu Maliye Milli Piyango maçında tekrar yaşamış olduk’ diye konuştu.

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