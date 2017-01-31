‘Galibiyeti taraftarımıza borçluyuz’

Hentbol Erkekler Süper Lig'in de mücadele veren temsilcimiz Yozgat Bozokspor’da Maliye Piyango Spor Kulübü karşısında alınan galibiyetin mutluluğu yaşanıyor. Atmosferi yüksek maçta son saniyelere 22-22 berabere giren kırmızı siyahlı temsilcimiz devreye giren taraftarının desteğiyle maçı 23-22 kazanmasını bildi.





Yozgat Bozokspor Başkanı Cenker Doğan, Maliye Milli Piyango karşısında alınan galibiyetin mimarisinin taraftarlar olduğunu söyledi.

Doğan, ligin ikinci yarısına beklemedikleri Trabzon mağlubiyeti ile girdiklerini dile getiren Doğan, mutlak kazanmaları gereken Maliye Piyango maçını hakkederek kazandıklarına dikkat çekti.





Kulüp Başkanı Doğan, ‘Hafta içerisinde birbirinden zorlu kupa maçları oynadık. Kupa karşılaştığımız Maliye Milli Piyango’yu bu kez ligde kendi sahamızda ağırladık. Maça tutuk başladık. Dakikalar ilerledikçe kendi kimliğimize döndük ve ikinci yarıda 6 sayılık fark yakaladık. Ancak gereksiz bir şekilde rakibi maça ortak ettik. Zorda olsa kazanmasını bildik’ dedi.



