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Galibiyeti sinemada kutladılar

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda Tuzkayaspor’u yenerek liderlik koltuğuna kurulan Divanlı Gençlerbirliği takımına Kulüp Başkanı tarafından galibiyet hediyesi verildi.

Galibiyeti sinemada kutladılar

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda Tuzkayaspor’u yenerek liderlik koltuğuna kurulan Divanlı Gençlerbirliği takımına Kulüp Başkanı tarafından galibiyet hediyesi verildi.

06 Aralık 2019 Cuma 04:04
Galibiyeti sinemada kutladılar

Haftaya lider giren Tuzkayaspor ile hafta sonu karşı karşıya gelen Divanlı Gençlerbirliği Bozok Üniversitesi sahasında oynan müsabakada güçlü rakibini yenerek liderlik koltuğunu rakibinden devraldı. Hem liderliği hem de galibiyeti kutlayan Divanlı Gençlerbirliği oyuncularına Kulüp Başkanı Lütvi Kara bir jest yaparak sinemaya götürdü.
Yimpaş Sinema Salon’unda Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan Naim isimli filme oyuncularını götüren Başkan Kara, ‘’Galibiyet kutlamak ve oyuncularının lig stresinden uzaklaşmalarını sağlayıp moral bulmaları amacıyla sinemaya getirdik. Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesinin anlatıldığı filmi izledik. Takımımız ligde namağlup olarak yoluna devam ediyor. Hafta sonu güçlü rakibimiz olan Tuzkayaspor’u yenerek namağlup unvanımızı liderlik ile de süsledik. Ben oyuncularımı göstermiş oldukları başarıdan dolayı kutluyorum. Hepsinin emeklerine, yüreklerine sağlık. Oyuncularımızı bu zorlu müsabaka sonrasında sinemaya götürerek hem galibiyeti kutladık, hem maç stresini üzerlerinden atlamalarını sağladık. Ben inanıyorum ki ligin son haftasına kadar liderlik koltuğunu kimseye bırakmayacağız ve Play-Off’larda da Allah’ın izniyle şampiyonluk turu atan taraf biz olacağız’’ dedi.

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