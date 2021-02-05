GALiBiYETi KORUYAMADI

Ligin ikinci yarısına Büyükçekmece Tepecikspor mağlubiyeti ile başlayan kırmızı siyahlı ekip, bu müsabakayı telafi etmek için Yomraspor deplasmanına çıktı. 1-0 öne geçtiği müsabakada üst üste iki tane kalesinde gol gören Yozgatspor sahadan da 2-1 mağlup ayrıldı. Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarıya hızlı başlayan taran Yozgatspor oldu. 61’inci dakikada Akın Arıcan’ın attığı golle Yomraspor karşısında 1-0 öne geçen kırmızı siyahlı ekip galibiyetini sadece 15 dakika koruya bildi. Müsabakanın 76’ıncı dakikasında ev sahibi Yomraspor Osman Yıldırım’ın attığı golle skora eşitliği getirdi 1-1. 85’inci dakikada ise bu kez sahneye Yomraspor’dan Samet Aydın sahneye çıktı ve takımının ikinci golünü attı. Yozgatspor’un bu dakikadan sonra beraberlik çabaları sonuçsuz kalınca sahadan 2-1 mağlup ayrılan taraf oldu. Kırmızı siyahlı ekip 12 puan ile son sıradaki yerini korurken Yomraspor ise puanını 27’ye yükseltti. Yomraspor Abdullah Nanim, Samet Aydın, Hüseyin Sürmeneli, Oğuzhan Açıl, Mehmetcan Köse, Ogün Özçiçek, Erhan Şengül, Şenol Özyurt, Doğukan Öksüz, Emre Adiloğlu, Mert Miraç Altıntaş ilk 11’i ile sahaya çıktı. Yozgatspor ise Bilal Karataş, Emir Akay, Yunus Emre Çabuker, İsmail Dinçer, Yiğitalp Kırcalı, Murat Mercan, Burak Aydın, Boğtan Kızıltan, Akın Arıcan, Ali Kaan Şahanbaz, Tayfun Bebek ilk 11’i ile sahaya çıktı. Yomraspor’da 64’üncü dakikada Doğukan Öksüz’ün yerine Osman Yıldırım, Hüseyin Sürmeneli’nin yerine Uğur Kurt, 86’ıncı dakikada Emre Adiloğlu’nun yerine Ahmet Sevinç, 90+2’inci dakikada Mert Miraç Altıntaş’ın yerine Cihat Çakmak oyuna dahil olurken, konuk ekip Yozgatspor’da ise 70’inci dakikada Boğatan Kızıltan’ın yerine Cevatcan Ekinci, 83’üncü dakikada Murat Mertcan’ın yerine Tayfun Yılmaz, 88’inci dakikada Burak Aydın’ın yerine Selim Öztürk, Ali Kaan Şahbaz’ın yerine Beytullah Ersoy oyuna dahil oldu. Yomraspor’da 34’üncü dakikada Mehmetcan Köse, 69’uncu dakikada Osman Yıldırım sarı kart görürken Yozgatspor’da ise 54’üncü dakikada İsmail Dinçer, 747üncü dakikada da Ali Kaan Şahbaz sarı kart gördü. 2-1