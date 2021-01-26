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GALiBiYETi KAÇIRAN TARAF OLDUK

YOZGAT’ı liglerde temsil eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile Sorgun Belediyespor hafta sonu konuk ettikleri rakipleri karşısında gösterdikleri performans ile göz doldururken galibiyeti kaçıran taraf oldular.

26 Ocak 2021 Salı 00:53
GALiBiYETi KAÇIRAN TARAF OLDUK

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü Rıza Kayaalp Spor Salon’unda şampiyonluk mücadelesi veren Polatlı Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Tamamı Yozgatlı ve yaş ortalaması 14-15 olan sporculardan oluşan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı tecrübeli rakibi karşısında çok iyi mücadele etti. Güçlü rakibi karşısında özellikle müsabakanın ilk yarısında başa baş bir oyun ortaya koyan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, müsabakanın ikinci yarısında birazda tecrübesizliği nedeniyle müsabakayı kaybederken gösterdiği performans ile de ilerisi için umut verdi. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise yine şampiyonluk mücadelesi veren Galatasary’ı konuk etti. Güçlü rakibi karşısında iyi mücadele eden sarı siyahlı ekip galibiyeti kaçıran taraf oldu. Sorgun Spor Salon’unda oynanan müsabakanın birinci setini kaybeden sarı siyahlı ekip, ikinci sette eşitliği sağladı, üçüncü seti kaybeden Sorgun Belediyespor dördüncü seti kazanarak tekrar skora eşitliği getirdi ve müsabakayı beşinci sete uzattı. Son sette iyi bir oyun ortaya koyan Sorgun Belediyespor bu seti 15-13 kaybedince müsabakayı kazanan taraf Galatasaray oldu. Sarı siyahlı ekip ise bir puana razı oldu. 

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GALiBiYETi KAÇIRAN TARAF OLDUK
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