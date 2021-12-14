Galibiyeti hediye ettiler

12 Aralık tarihinde doğan Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan’a futbolcuları anlamlı bir hediye verdi. Pazar günü Osmancık Belediyespor ile oynanan müsabakayı 1-0 kazanan kırmızı siyahlı ekip oyuncuları galibiyeti hocalarına armağan ettiler. Müsabaka sonunda teknik direktör Polat Özkan’ın etrafını çeviren futbolcular önce Özkan’a mutlu yıllar Polat Hoca diye bağırdılar daha sonra Özkan’ı kucaklarına alan kırmızı siyahlı oyuncular teknik direktörlerini havaya atarak doğum gününü kutladılar.