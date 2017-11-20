Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105268
ALTIN
163.252
DOLAR
3.9604
STERLİN
5.2472
EURO
4.6498

Galibiyeti çiftetelli oynayarak,  kutladılar

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 5’inci Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, güçlü rakibi Ceyhanspor karşısında aldığı 4-1’lik galibiyetin ardından sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

Galibiyeti çiftetelli oynayarak,  kutladılar

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 5’inci Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, güçlü rakibi Ceyhanspor karşısında aldığı 4-1’lik galibiyetin ardından sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

20 Kasım 2017 Pazartesi 07:00
160 Okunma
Galibiyeti çiftetelli oynayarak,  kutladılar

Kırmızı siyahlı ekibin futbolcuları, maçın bitiş düdüğü ile sarmaş-dolaş oldu. Tribünleri dolaşıp, şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlarla ve futbolcular, çalınan çifttetelli oyunu ile birlikte başladılar hep birlikte oynamaya. Taraftarlarda futbolcuları alkışlayarak, oyunlarına destek verdi. Futbolcular daha sonra sevincini taraftarla paylaştı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-UZATMALI ŞAMPİYONLUK
-UZATMALI ŞAMPİYONLUK
-Gülen taraf Zübeyde Hanım
-Gülen taraf Zübeyde Hanım
-Bozokspor takviye yapacak
-Bozokspor takviye yapacak
-Zirve 6’ncı Grubun
-Zirve 6’ncı Grubun
-Puansız tek takım kaldı
-Puansız tek takım kaldı
-Bozok’ta kan kaybı
-Bozok’ta kan kaybı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim