Galibiyeti çiftetelli oynayarak,  kutladılar

Kırmızı siyahlı ekibin futbolcuları, maçın bitiş düdüğü ile sarmaş-dolaş oldu. Tribünleri dolaşıp, şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlarla ve futbolcular, çalınan çifttetelli oyunu ile birlikte başladılar hep birlikte oynamaya. Taraftarlarda futbolcuları alkışlayarak, oyunlarına destek verdi. Futbolcular daha sonra sevincini taraftarla paylaştı.