Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114845
ALTIN
168.001
DOLAR
3.9436
STERLİN
5.5268
EURO
4.8469

Galibiyete Odaklandık

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, Pazar günü Belen Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Galibiyete Odaklandık

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, Pazar günü Belen Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

30 Mart 2018 Cuma 07:00
1 Okunma
Galibiyete Odaklandık

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde Kulüp Binası önünde bulunan Antrenman sahasında çalışan kırmızı siyahlı ekip, düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladığı antrenmana 5’e 2 pas çalışması ile sürdürdü. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapan Yozgatsporlu oyuncular Belen Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın taktiği çalıştılar. Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, Pazar günü Belen Belediyespor ile oynayacakları müsabakayı kazanmaktan başka şanslarının olmadığını söyledi. Sporcularına rakipleri karşısında rehavete kapılmamaları konusunda sık sık uyarılarda bulunduğunu dile getiren Yavuz, ‘’Rakibimizi kesinlikle küçümsemiyoruz. Rakibimiz zayıf bir ekip olabilir ancak maç sahada oynanmadan kazanılmaz. Bu nedenle biz rakibimizi küçümsemiyoruz ve sahaya çıkacağız, iyi bir oyun neticesinde de üç puanı alıp rakiplerimizin de puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Zor bir müsabaka olacak. Ama puan kaybına da tahammülümüz yok. Bu müsabakada ligin ikinci yarısında şans vermediği oyunculara şans tanımak istiyorum. eğer şampiyon olacaksak bütün oyuncularımız ile olacağız. Biz inancımızı yitirmedik. Nasıl ki Yozgatspor olarak biz diğer takımlara takıldıysak Aksaray ve Nevşehir takımları da takılacaktır. Biz kalan iki müsabakamızı da kazanıp sonrada rakiplerimizi bekleyeceğiz’’ dedi.

Son Güncelleme: 29.03.2018 18:24
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Gelenek bozulmadı
Gelenek bozulmadı
İkinci amatör başlıyor
İkinci amatör başlıyor
Yemenoğlu hazır
Yemenoğlu hazır
Kampa girecek
Kampa girecek
Cezalıyız
Cezalıyız
HEDEF iKiNCi LiG
HEDEF iKiNCi LiG

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim