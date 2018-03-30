Galibiyete Odaklandık

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde Kulüp Binası önünde bulunan Antrenman sahasında çalışan kırmızı siyahlı ekip, düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladığı antrenmana 5’e 2 pas çalışması ile sürdürdü. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapan Yozgatsporlu oyuncular Belen Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın taktiği çalıştılar. Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, Pazar günü Belen Belediyespor ile oynayacakları müsabakayı kazanmaktan başka şanslarının olmadığını söyledi. Sporcularına rakipleri karşısında rehavete kapılmamaları konusunda sık sık uyarılarda bulunduğunu dile getiren Yavuz, ‘’Rakibimizi kesinlikle küçümsemiyoruz. Rakibimiz zayıf bir ekip olabilir ancak maç sahada oynanmadan kazanılmaz. Bu nedenle biz rakibimizi küçümsemiyoruz ve sahaya çıkacağız, iyi bir oyun neticesinde de üç puanı alıp rakiplerimizin de puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Zor bir müsabaka olacak. Ama puan kaybına da tahammülümüz yok. Bu müsabakada ligin ikinci yarısında şans vermediği oyunculara şans tanımak istiyorum. eğer şampiyon olacaksak bütün oyuncularımız ile olacağız. Biz inancımızı yitirmedik. Nasıl ki Yozgatspor olarak biz diğer takımlara takıldıysak Aksaray ve Nevşehir takımları da takılacaktır. Biz kalan iki müsabakamızı da kazanıp sonrada rakiplerimizi bekleyeceğiz’’ dedi.