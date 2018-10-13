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GALiBiYETE KiLiTLENDiK

HENTBOL Erkekler Birinci Liginde mücadele veren Yozgat Bozokspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Seben Belediyespor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak bugün Bolu’ya gidecek.

GALiBiYETE KiLiTLENDiK

HENTBOL Erkekler Birinci Liginde mücadele veren Yozgat Bozokspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Seben Belediyespor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak bugün Bolu’ya gidecek.

13 Ekim 2018 Cumartesi 06:45
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GALiBiYETE KiLiTLENDiK

Bolu Karaçayır Spor Salonu’nda Yarın 14.00’de oynanacak müsabakanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayacak olan kırmızı siyahlı ekip Bolu’ya gidecek. Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, ligde iyi bir hava yakaladıklarını ve oynadıkları üç maçı da kazandıklarını vurguladı. İyi bir kadroya sahip olduklarının altını çizen Çelik, üst sıraları hedefleyen iki takımın müsabakanın zorlu geçeceğini kaydetti. Zorlu maça hazır olduklarının altını çizen Çelik, “Şampiyonluk yolunda bu tür maçlardan puan çıkarmamız gerekiyor. Bolu’ya puan için gidiyoruz” dedi.
Mersin İdman Yurdu müsabakasında kırmızı kart gören Alihan Bayraktar ve Şenol Uğuz takımdaki yerini alamayacak.

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GALiBiYETE KiLiTLENDiK
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