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SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Belen Belediyespor ile oynayacağı maçın son hazırlıklarını tamamlayarak, bugün Hatay’a gidecek.

-GALİBİYETE KİLİTLENDİK

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Belen Belediyespor ile oynayacağı maçın son hazırlıklarını tamamlayarak, bugün Hatay’a gidecek.

09 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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-GALİBİYETE KİLİTLENDİK

Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, kendileri için zor geçecek olan Belen Belediyespor deplasmanında mutlak suretle galibiyet ile ayrılmak istediklerini söyledi. Belen Belediyespor ile oynayacağımız maçın son hazırlıklarını yaptıktan sonra bu gün Hatay’a gideceklerini hatırlatan tecrübeli teknik adam, ‘’Belen Belediyespor ile oynayacağımız müsabakadan mutlaka üç puan çıkarmamız gerekiyor. Bizim için çok zor geçecek olan bu müsabakaya iyi hazırlandığımız düşünüyorum’’ dedi.

Teknik direktör Yavuz, rakip takım hakkında aldıkları bilgiler doğrultusunda teknik ve taktik çalışmaları yaparak, maça hazırlandıklarını anlattı. Yavuz, ‘’Çok agresif oynayan bir ekiple mücadele edeceğiz. Rakibimizin durumu ne olursa olsun biz sahaya çıkıp mücadele edip üç puanı alacağız. Rakibimiz de bizden üç puan almak istiyor. Belen Belediyespor’da bulunduğu noktadan üst noktalara çıkmak için çalışıyor. İki takım için de çok zor bir müsabaka olacak ama umarım kazanan taraf biz oluruz. Devre arasına avantajlı girebilmek için kalan iki maçımızdan da 6 puan çıkarmamız lazım. Önümüzdeki iki engelden ilki Belen Belediyespor, rakibimizi yenersek, ligin ilk yarısının son haftasında oynayacağımız Kayseri Şekerspor müsabakasına da moralli çıkarız’’ diye konuştu.

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