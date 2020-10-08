Galibiyete kilitlendik

Misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grupta mücadele eden Yozgatspor, Ceyhanspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Nihat Tinel, geride kalan Yomraspor ve Fethiyespor ile oynadıkları müsabakada kaybettikleri puanların olduğunu söyledi. Bu müsabakalarda kaybedilen puanlara üzüldüklerinin altını çizen Tinel, ‘’Ama bu müsabakalar artık geride kaldı. Önümüze bakmamız gerekiyor. Ceyhanspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz. Fiziksel olarak ta iyi duruma geliyoruz. Ceyhanspor ile oynayacağımız müsabakada tüm takım ve camiamız olmak üzere üç puana kitlendik. Allah’ın izniyle de bunu başaracağız. O kapasitede bir takımız futbolcularıma güveniyorum. Onlarla bir yola çıktık ve ben onların bizleri, Yozgatspor taraftarlarını mahcup etmeyeceklerini biliyorum. İnşallah bu hafta coşkulu güzel bir futbol ile Ceyhanspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanırız’’ dedi.