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GALiBiYETE KiLiTLENDiK

YOZGAT’ı liglerde temsil eden takımlarımız bugün ve yarın rakipleri ile kendi sahasında mücadele edecek.

22 Şubat 2020 Cumartesi 03:47
GALiBiYETE KiLiTLENDiK

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grupta mücadele eden Yozgatspor yarın saat 13.30 Bayrampaşaspor ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda aldığı üst üste galibiyetler ile büyük bir çıkış yakalayan kırmız siyahlı güçlü rakibini taraftarının da desteğini arakasına alarak sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Mehmet Ali ve Aytaç gibi iki önemli oyuncusundan yoksun bir şekilde sahaya çıkacak olan Yozgatspor galibiyet ile sahadan ayrılıp rakipleri ile arasındaki puan farkını açmak istiyor. AXA Sigara Efeler Liginde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise bugün Sorgun Spor Salonunda saat 19.00’da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla ateş hattında bulunan sarı siyahlı ekip taraftarının da desteğini arkasına alarak ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe’yi yenerek ligdeki kötü gidişatına dur demek istiyor. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor futbol takımı ise yarın Sorgun ilçe stadında saat 14.00’da Mucur Yabanlıspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0 mağlup olduğu rakibini yenerek yeni bir çıkış yakalamak isteyen sarı siyahlı ekip, ligin son sırasında bulunan rakibi karşısında iyi bir oyun ve skor ile müsabakayı kazanmak istiyor. Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ise bugün Sorgun Spor Salon’unda saat 13.00’da Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. 

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GALiBiYETE KiLiTLENDiK
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