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Galibiyete çeyrek altın

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’a işadamı İdris Duyar, Ünyespor müsabakasında alınacak galibiyet için prim olarak çeyrek altın vereceğini açıkladı.

Galibiyete çeyrek altın

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’a işadamı İdris Duyar, Ünyespor müsabakasında alınacak galibiyet için prim olarak çeyrek altın vereceğini açıkladı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 07:00
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Galibiyete çeyrek altın

Duyarlar İnşaat Sahibi İdris Duyar ve Oğulları bu dün Yozgatspor Tesisleri'ni gelerek futbolculara moral ziyaretinde bulundular. İdris Duyar bu hafta Ünyespor deplasmanına gidecek olan Yozgatspor’a galibiyetle dönmeleri halinde 23 adet çeyrek altın sözü verdi. Kulüp Başkanı Kazım Arslan, yönetim kurulu ve takım kaptanı Burak Altunay altınları teslim alarak İdris Duyar'a bu ince davranışı için teşekkür ettiler. İdris Duyar sadece bu maçta değil bu sezon oynanacak olan tüm zor maçlarda prim açıklayarak Yozgatspor'un yanında olacağını ve Yozgatlı iş adamlarımızın şampiyonluk yolunda ilerleyen memleketimizin takımına sahip çıkmaları gerektiğini beyan ederek başarı dileklerinde bulundu.
HEM BAĞIŞ YAPTI HEM PİRİM AÇIKLADI
Koç Emek Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Mustafa Koç Yozgatspor Tesisleri'ni ziyaret ederek Ünyespor karşılaşması öncesi kulübe 30 bin TL bağış yaptı. Ayrıca Ünyespor'u yenmeleri halinde "23 adet çeyrek altın da benden" diyerek Yozgatlı iş adamlarına destek çağrısı yaptı.

Son Güncelleme: 23.10.2018 16:56
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