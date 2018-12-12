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Galibiyet sevinci

VOLEYBOL 1. Lig Erkekler B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, Şanlıurfa deplasmanında Haliliye Belediyespor karşında 3 puan kazanmanın sevincini yaşadı.

Galibiyet sevinci

VOLEYBOL 1. Lig Erkekler B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, Şanlıurfa deplasmanında Haliliye Belediyespor karşında 3 puan kazanmanın sevincini yaşadı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Galibiyet sevinci

 Sorgun Belediyespor Antrenörü Fikri Ağan, yaptığı açıklamada, hafta sonu Şanlıurfa deplasmanında karşılaştıkları Haliliye Belediyespor karşısından 3-1'lik galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.  Grupta performanslarını aynı şekilde sürdürmeleri halinde play-off hedeflerine ulaşacaklarına inandığını dile getiren Ağan, "Şanlıurfa deplasmanı bizim için oldukça zor bir deplasmandı. Rakibimiz de bizim gibi play-off hedefleyen bir takımdı. Bu maçı kaybeden play-off yolunda önemli bir yara alacaktı ancak biz maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

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