Galibiyet onunla geldi

Sezon başında Yomraspor’dan transfer edilen başarılı oyuncu geldiği günden bugüne kadar eleştirilerin odağı olmuştu. Müsabakalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen tecrübeli oyuncu Murat Kürüm, spor otoriterleri tarafından Yozgatspor’a tam manasıyla uyum sağlayamadı diye eleştirilmişti. Son oynanan Amasyaspor müsabakasında gösterdiği performans ile bu eleştirilere de bir nevi cevap veren Murat Kürüm takımını da galibiyete taşıyan tek golü attı.