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GALiBiYET ONLARLA GELDi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da genç oyuncular Muhammed Ali Kızılkaya ile Seyit Ali Altın Ünyespor ile oynanan müsabakada galibiyetin mimarları oldular.

GALiBiYET ONLARLA GELDi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da genç oyuncular Muhammed Ali Kızılkaya ile Seyit Ali Altın Ünyespor ile oynanan müsabakada galibiyetin mimarları oldular.

30 Ekim 2018 Salı 07:21
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GALiBiYET ONLARLA GELDi

Müsabakanın ikinci yarısında 70’inci dakikadan sonra oyuna giren Muhammed Ali Kızılkaya önce kornerden direk kaleye gönderdiği top gol oldu. Daha sonra kısa boyuna rağmen attığı kafa gol ile takımını beraberliğe taşıyan Muhammed Ali Kızılkaya’nın performansı büyük beğeni topladı. Kırmızı siyahlı ekibin oyuna sonradan kontenjan olarak zorunlu giren Seyit Ali Altın’da gösterdiği performans ile göz doldururken, kırmızı siyahlı ekibe galibiyeti getiren golün de asistini yaptı. Müsabakanın uzatma dakikalarında Ünyespor defansının arasında topu Nurettin ile buluşturan Seyit Ali Altın, takımının galibiyetinde de önemli bir pay sahibi oldu. 

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GALiBiYET ONLARLA GELDi
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