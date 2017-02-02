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‘Galibiyet istiyoruz’!

02 Şubat 2017 Perşembe 06:15
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Bölgesel Amatör Lig Altıncı Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK teknik direktörü Feridun Dündar, Pazar günü kendi sahalarında oynayacakları Sivas Yıldızeli Birlikspor karşılaşmasını kazanarak, ikinci yarıda 3 maçtır devam eden galibiyet özlemine artık son vermek istediklerini söyledi.

‘Galibiyet istiyoruz’!
Yozgatlı hoca, ligin ikinci yarısına bir birinden zor üç maçla başladıklarını ve bu üç karşılaşmadan da iyi sonuçla ayrılamayarak hayal kırıklığı yarattıklarının da farkında olduklarını belirtti. Üç karşılaşmada toplanan 2 puanın ise Yozgatspor gibi bir camiaya ve takıma yakışmadığını artık toparlanma vaktinin gelip geçtiğini dile getiren Dündar, bu hafta sahalarında oynayacakları Yıldızeli Birlikspor maçını kazanarak toparlanma sürecine başlamak bu maçı da kazanmak zorunda olduklarını vurguladı.
Hazırlıkların 3 puan parolası üzerine yoğunlaştığını anlatan Dündar, “Nevşehirspor, Aksaray Belediyespor ve Kayseri Şekerspor gibi üç önemli kritik virajda planlarımız içerisinde olmayan 7 puan kaybettik ve sadece 2 puan çıkarabildik, böyle bir sonucu tabi ki de beklemiyorduk, artık toparlanma yeniden seri şekilde kazanmayı alışkanlık haline getirme zamanımız çoktan geldi de geçiyor. Yozgatspor olarak çıkışa geçmek zorundayız. O nedenle bu hafta sahamızda konuk edeceğimiz ve ligde kalma mücadelesi veren Sivas temsilcisi Yıldızeli Birlikspor maçına 3 puan parolası eşliğinde çalışmalarımıza hız vererek devam ediyoruz. Mutlaka bu maçtan galibiyetle ayrılmak zorundayız. Bu düşüncelerimi futbolcularımla da paylaştım onlarda çıkışa geçmek zorunda olduklarının farkındalar. Yarıştan da ne kadar koparsak kopalım zirveyi zorlayabildiğimiz kadar zorlayacağız ligin son düdüğüne kadarda bu ligdeki onur mücadelemize de devam edeceğiz" dedi.

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