Galibiyet istiyorlar!

İstanbul’da oynadıkları müsabakada oyuncularının göstermiş olduğu performanstan mutlu olduğunu dile getiren genç teknik direktör Tokuş, ‘’İstanbul deplasmanında oyuncularımız gerek kazanma arzusu, gerekse de hırs olarak saha çok iyi mücadele ettiler ve galip geldik. Şimdi önümüzde öncelikli olarak Ziraat Türkiye kupasında Yozgatspor maçımız ve ardından da bayram sonrasında sahamızda oynayacağımız Adliye maçları var. Biz kupada gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz ancak önceliğimiz elbette ki lig. Biz bu iki maçı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Deplasmanda kazandığımız bu üç puanın anlamını artırmak istiyorsak önümüzdeki iki maçı da kazanmak zorundayız’’ diye konuştu.