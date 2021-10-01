Galibiyet istiyor

Arkkaspor, Altekma ve Yeni Kızıltepespor takımlarının yer aldığı grupta mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor bugün Altekma ile karşı karşıya gelecek. Ankara Başkent Voleybol Salonu’nda oynanacak olan müsabakadan galibiyet bekleyen sarı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek kupa müsabakalarına moralli başlamak istiyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 8 tane hazırlık müsabakası oynayan ve bu müsabakalarda gösterdiği performans ile umut veren Sorgun Belediyespor, bu sezon ilk resmi müsabakasına Altekma ile oynayacağı karşılaşma ile çıkacak. Kupa müsabakalarında hedefini guruptan çıkmak olarak belirleyen sarı siyahlı ekipte Antrenör Bahadır Aksoy, bugün Altekma ile bu sezonun ilk resmi müsabakasını oynayacaklarını ve sezona galibiyet ile başlamak istediklerini söyledi. Önümüzdeki hafta başlayacak olan lig öncesinde de Kupa Voley müsabakalarının kendileri için iyi bir hazırlık olacağını vurgulayan başarılı Antrenör, ‘’Bugün Altekma takımı ile zor bir müsabakaya çıkacağız. Bu sezonki ilk resmi müsabakamız olduğu için iki takım açısından da bu müsabakanın zor geçeceğini düşünüyorum. Ancak sahadan galibiyet ile ayrılan tarafından bizim olacağımıza inancım tam. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve şimdi bu hazırlık döneminin meyvelerini toplama zamanı geldi. Bugün Altekma ile yarın Arkaasspor ile Kupa Voley müsabakalarının son gününde ise Yeni Kızıltepespor ile karşı karşıya geleceğiz. Grupta üç rakibimizi de yenebilecek güce sahibiz. Grubumuzu namağlup bitirerek bir üst tura çıkmak istiyoruz’’ dedi.