Galibiyet için gittiler

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası Yıldız kızlar B kategorisi basketbol müsabakalarında bütün rakiplerini yenerek Yozgat şampiyonu olan Çözüm Koleji Fen Lisesi kız Basketbol takımı grup müsabakalarında da aynı başarıyı göstererek yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanmıştı. Yarı final müsabakalarında da Çorum Bahçelievler Anadolu Lisesi, Kayseri Bahçeşehir Koleji ve Samsun Spor Lisesi takımları ile eşleşen Çözüm Koleji Fen Lisesi kız Basketbol takımı burada da sadece Kayseri takımına yenilerek grup ikinci olarak son 16 takım arasına kalma başarısını gösterdi.

Son 16 takım mücadelesinde Rize temsilcisi Pazar Anadolu Lisesi’nin rakibi olan Çözüm Koleji Fen Lisesi kız Basketbol takımı dün rakibinden avantajlı bir skor alabilmek için Rize’ye gitti.

Bu gün oynanacak olan müsabakada rakibi karşısında galibiyet hedefleyen Çözüm Koleji Fen Lisesi kız Basketbol takımı Rize’den avantajlı bir skor ile dönmesi durumunda Yozgat’ta da rakibini yenmesiyle birlikte son 8 takım arasına kalma başarısını gösterecek.

Okulda olduğu gibi sportif müsabakalarda da başarı göstererek Yozgat’ın tanıtımında önemli rol oynayan Yozgat Çözüm Koleji Beden Eğitim Öğretmeni Hacı Hüseyin Çelik, uzun ve zorlu müsabakalar neticesinde Türkiye Şampiyonasında son 16 takım arasına kalarak büyük bir başarının altına imza attıklarını söyledi. Şimdiki hedeflerinin son 8 takım arasına kalarak final müsabakalarına katılmak olduğunu dile getiren Çelik, ‘’Son 8 takım arasına kalabilmemiz için önümüzde iki müsabaka bulunuyor. Son 16 takım arasında Rize Pazar Anadolu Lisesi ile eşleştik. Bu gün deplasmanda karşılaşacağımız Rize Pazar Anadolu Lisesi takımı ile önümüzdeki haftada da Yozgat’ta rövanş maçı oynayacağız. Bu gün deplasmanda karşı karşıya geleceğimiz rakibimiz karşısında iyi bir skor ile ayrılırsak, hatta deplasmanda rakibimizi yenersek bir üst tura çıkmayı büyük ölçüde garantileriz. Rıza Pazar Anadolu Lisesi güçlü bir ekip, ancak biz de güçlüyüz ve rakibimizi yenebilecek güce sahibiz. İnşallah Rize’den isteğimiz sonuçları alarak Yozgat’a avantajlı bir şekilde döneriz’’ dedi.