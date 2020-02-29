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Galibiyet için gittiler

TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Kayseri deplasmanından galibiyeti ile ayrılarak bir çıkış yakalamak istiyor.

29 Şubat 2020 Cumartesi 03:19
Galibiyet için gittiler

Geçtiğimiz hafta Samsun Engelliler Spor Kulübünü farklı bir skor ile yenerek ligdeki ilk galibiyetini alan Yozgat temsilcisi bugün Kayseri’de Melikgazi takımını yenerek çıkış yakalamak istiyor. Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, bugün Melikgazi takımı ile karış karşıya geleceklerini ve ligin ilk yarısında mağlup oldukları rakiplerinden o maçında rövanşını alacaklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta oynadıkları müsabakada ilk galibiyetlerini alarak moral bulduklarını dile getiren Altınkuyu, bu moral ve motivasyon ile çıkacakları Melikgazi müsabakasından da galibiyet ile döneceklerine inandığını ifade etti. 

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