Galibiyet için gitti

Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, yarın Kilis Belediyespor ile zor bir puan mücadelesi içerisine gireceklerini söyledi. Güçlü rakipleri karşısında tek düşüncelerinin mutlak galibiyet olduğunu vurgulayan Yavuz, ‘’Kilis’ten istediğimiz sonucu alarak Yozgat’a döneceğimize inanıyorum. Lider Nevşehirspor’un dinleneceği haftada rakibimizi yenerek aradaki puan farkını 1’e indirmenin hesaplarını yapıyoruz. Biz kalan üç maçımızı da kazanıp rakiplerimiz olan Nevşehirspor ve Aksaray Belediyespor’un puan kaybetmelerini bekleyeceğiz. Bizler nasıl puan kaybettiysek onlarda puan kaybedeceklerdir. Biz yeter ki kalan üç maçımızı kazanalım’’ dedi.