Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
orta şiddetli yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116603
ALTIN
172.910
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6389
EURO
4.9052

Galibiyet için gitti

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, yarın deplasmanda oynayacağı Kilis Belediyespor müsabakası hazırlıklarını bugün Kilis’te yapacağı son antrenman ile tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulacak.

Galibiyet için gitti

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, yarın deplasmanda oynayacağı Kilis Belediyespor müsabakası hazırlıklarını bugün Kilis’te yapacağı son antrenman ile tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulacak.

24 Mart 2018 Cumartesi 07:00
4 Okunma
Galibiyet için gitti

Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, yarın Kilis Belediyespor ile zor bir puan mücadelesi içerisine gireceklerini söyledi. Güçlü rakipleri karşısında tek düşüncelerinin mutlak galibiyet olduğunu vurgulayan Yavuz, ‘’Kilis’ten istediğimiz sonucu alarak Yozgat’a döneceğimize inanıyorum. Lider Nevşehirspor’un dinleneceği haftada rakibimizi yenerek aradaki puan farkını 1’e indirmenin hesaplarını yapıyoruz. Biz kalan üç maçımızı da kazanıp rakiplerimiz olan Nevşehirspor ve Aksaray Belediyespor’un puan kaybetmelerini bekleyeceğiz. Bizler nasıl puan kaybettiysek onlarda puan kaybedeceklerdir. Biz yeter ki kalan üç maçımızı kazanalım’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yemenoğlu Bozokspor Bir üst tura yükseldi
Yemenoğlu Bozokspor Bir üst tura yükseldi
Bozok Malatya’da
Bozok Malatya’da
Voleybolculardan teşekkür
Voleybolculardan teşekkür
Hentbolcu kızlardan ziyaret
Hentbolcu kızlardan ziyaret
Amatörde perde kapanıyor
Amatörde perde kapanıyor
Bozok Karşıyaka karşısında
Bozok Karşıyaka karşısında

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim