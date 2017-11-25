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-GALİBİYET İÇİN GİDİYORUZ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup lideri Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, kendileri gibi grupta şampiyonluk mücadelesi veren Aksaray Belediyespor deplasmanına galibiyet için gideceklerini söyledi.

-GALİBİYET İÇİN GİDİYORUZ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup lideri Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, kendileri gibi grupta şampiyonluk mücadelesi veren Aksaray Belediyespor deplasmanına galibiyet için gideceklerini söyledi.

25 Kasım 2017 Cumartesi 07:00
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-GALİBİYET İÇİN GİDİYORUZ

Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu, bir puan gerilerinde bulunan Aksaray Belediyespor ile oynayacakları müsabakayı kazanarak tekrar Yozgat’a lider olarak dönmek istediklerini belirtti. Altı puan değerindeki bu maçın önemini oyuncularının bildiğini ve bu bilinç ile hafta başından buyana çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, ‘’Yozgatspor olarak bütün hesaplarımızı galibiyet üzerine kurduk. Güçlü rakibimizi kendi evinde yenerek grupta liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz’’ dedi.

MORALLER YERİNDE

Takım olarak moral ve motivasyonlarının çok üst düzeyde olduğunu dile getiren teknik direktör Aydın Yavuz, ‘’Bu moral ve motivasyonumuzu sahaya yansıtmamız durumunda galip geleceğimize inanıyorum. Ama beklediğimiz sonucu alamamamız da tabiki dünyanın sonu değil. Sonuçta üç ihtimalli bir müsabakaya çıkıyorsunuz. Gönül ister puanlarla Yozgat’a dönmek. Ama bazen bu istediğimiz olmaya bilir. Biz sahaya çıkacağız galibiyet için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yenersek çok iyi olacak ama galip gelemememiz durumunda bu maçı telafisi mümkün’’ diye konuştu.

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