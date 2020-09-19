GALiBiYET iÇiN GiDiYOR

Son iki haftada üst üste Covit-19 şoku yaşayan ve bir çok eksik oyuncusuna rağmen çalışmalarını hafta başından buyana sürdüren kırmızı siyahlı ekip bütün olumsuzluklara rağmen yarın sahaya çıkarak güçlü rakibini karşısında sahadan üç puan ile ayrılmak istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, yarın ligin start alacağı ve ligdeki ilk müsabakalarını ise deplasmanda Büyükçekmece Tepecespor ile oynayacaklarını söyledi. Camia olarak çok zor dönemlerden geçtiklerinin altını çizen kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Tinel, ‘’Kamp çalışmalarımız sırasında 12 futbolcumuzda birden Covit-19 virüsüne rastlandı, ayrıca üç yardımcı antrenörüm de Covitli çıktı. Yarın Büyükçekmece Tepecikspor ile oynayacağımız müsabakaya çok zor ve olumsuz şartlar altında çalıştık. İstanbul’a eksik bir kadro ile gideceğiz ama sahada elimizden gelenin en iyisini yaparak güçlü rakibimizden üç puanı koparmak istiyoruz. Bütün olumsuzluklara rağmen takımımızın morali iyi durumda. Dün yaptırdığımız testler sonrasında bazı oyuncularımızın Covit-19 testleri negatif çıktı ve o arkadaşlarımız aramıza döndüler. Zor şartlar altında iyi çalıştığımız Büyükçekmece Tepecikspor ile oynayacağımız müsabakadan üç puan alarak Yozgat’ta döneceğimize inanıyorum’’ dedi.