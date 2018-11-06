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Galibiyet hakkımızdı

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor da Kulüp Başkanı Cenker Doğan, Ankara Hentbol İhtisas takımı karşısında iyi mücadele ettiklerini ve güçlü rakiplerini Yozgat’tan puansız göndermeyi başardıklarını söyledi.

Galibiyet hakkımızdı

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor da Kulüp Başkanı Cenker Doğan, Ankara Hentbol İhtisas takımı karşısında iyi mücadele ettiklerini ve güçlü rakiplerini Yozgat’tan puansız göndermeyi başardıklarını söyledi.

06 Kasım 2018 Salı 06:40
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Galibiyet hakkımızdı

Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele veren Yozgat Bozokspor, zirveyi Şırnak Genlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü ile paylaştı. Ligde oynadığı 5 maçı da kazanan kırmızı siyahlı temsilcimiz averajla ikinci sırada bulunuyor. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Ankara Hentbol İhtisas Kulübü’nü ağırlayan kırmızı siyahlı temsilcimiz rakibini mağlup etmesini bildi. Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, ligin güçlü ekiplerinden olan Ankara Hentbol İhtisas karşısında iyi mücadele ettiklerini belirtti. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve her maça özel hazırlandıklarını dile getiren Doğan, ‘’Oyuncularımız kendilerine verilen görevi yerine getirdiler. Güçlü rakibimiz karşısında iyi bir oyun sergiledik. Özellikle ligin en fazla gol atan takımına ve oyuncusu Ömer Aslan’a karşı iyi bir savunma yaptık. Hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Oyuncularımızı kutluyorum” dedi.
Doğan, kendilerini desteklemeye gelen taraftarlara da teşekkür etti.

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Galibiyet Hakkımızdı
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