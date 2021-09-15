Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1434.43
ALTIN
490.14
DOLAR
8.4355
STERLİN
11.6930
EURO
9.9976

Galatasaray’ın Yozgatlı efsanesi

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’ın efsanevi futbolcuları arasına giren Yozgatlı futbolcu Kubilay Türkyılmaz’ı Galatasaray taraftarları oluşturdukları sosyal medya hesabından hayatını derlediler.

15 Eylül 2021 Çarşamba 00:47
Galatasaray’ın Yozgatlı efsanesi

Galatasaray taraftarları tarafından yapılan paylaşımda, Kubilay Türkyılmaz’ın Yozgat'tan İsviçre'ye göç etmiş işçi bir ailenin çocuğu olarak İsviçre'nin İtalyan kantonundan Bellinzona kentinde dünyaya geldiği ve burada US Semine takımda futbola başladığı bildirildi. Ardından AC Bellinzona'ya transfer olduğu, daha sonra Servette FC ve FC Bologna kulüplerinde oynadıktan sonra Galatasaray'a transfer olduğu, Galatasaray-Manchester United arasındaki tarihi maçta da 2 golü bulunan Kubilay’ın, o maçta Galatasaray'ın skor 2-0'dan 3-2'ye getirmesine katkı sağladığı ancak maçın 3-3 bittiği hatırlatıldı. Bu skor sayesinde de Galatasaray, Manchester United'ı eleyip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı. Türkyılmaz, en son FC Luzern takımında oynarken dizindeki sakatlık nedeniyle aktif spor kariyerine nokta koydu. 62 kez İsviçre millî futbol takımı formasını gidi ve 5 kez kaptan olarak sahaya çıkan Yozgatlı yıldız Kubilay Türkyılmaz, bu müsabakalarda attığı 34 gol ile uzun seneler İsviçre millî futbol takımının en golcü futbolcusu unvanını elinde bulundurmaktaydı. 7 Aralık 2000'deki 2002 FIFA Dünya Kupası elemeleri maçında Zürih'te Faroe Adaları'na karşı penaltı golleriyle hat-trick yapması o zaman için bir rekordu. Bu rekor daha sonra 2 Haziran 2004'te Arjantin'e karşı oynayan Brezilyalı Ronaldo tarafından kırıldı. Futbolu bıraktıktan sonra İsviçre'de devlet kanalında televizyon yorumculuğuna başlayan Kubilay, Blick gazetesinde de spor yazarlığı yapmaktadır. Kubilay Türkyılmaz Türkiye'ye karşı bir maçta İsviçre millî takımında oynamayı reddetmiştir. Günümüzde İsviçre'nin Bellinzona kentinde yerli bir kafe işletmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray’ın Yozgatlı Efsanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geleceğin Yasemin Adar’ları yetişiyor
Geleceğin Yasemin Adar’ları yetişiyor
Yengenin hedefi dünya şampiyonluğu
Yengenin hedefi dünya şampiyonluğu
Sorgun’da tekvando kursu
Sorgun’da tekvando kursu
Kazanan dostluk oldu
Kazanan dostluk oldu
Kızlar hentbolda iddialı
Kızlar hentbolda iddialı
Para değil destek istiyoruz
Para değil destek istiyoruz
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim