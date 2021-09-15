Galatasaray’ın Yozgatlı efsanesi

Galatasaray taraftarları tarafından yapılan paylaşımda, Kubilay Türkyılmaz’ın Yozgat'tan İsviçre'ye göç etmiş işçi bir ailenin çocuğu olarak İsviçre'nin İtalyan kantonundan Bellinzona kentinde dünyaya geldiği ve burada US Semine takımda futbola başladığı bildirildi. Ardından AC Bellinzona'ya transfer olduğu, daha sonra Servette FC ve FC Bologna kulüplerinde oynadıktan sonra Galatasaray'a transfer olduğu, Galatasaray-Manchester United arasındaki tarihi maçta da 2 golü bulunan Kubilay’ın, o maçta Galatasaray'ın skor 2-0'dan 3-2'ye getirmesine katkı sağladığı ancak maçın 3-3 bittiği hatırlatıldı. Bu skor sayesinde de Galatasaray, Manchester United'ı eleyip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı. Türkyılmaz, en son FC Luzern takımında oynarken dizindeki sakatlık nedeniyle aktif spor kariyerine nokta koydu. 62 kez İsviçre millî futbol takımı formasını gidi ve 5 kez kaptan olarak sahaya çıkan Yozgatlı yıldız Kubilay Türkyılmaz, bu müsabakalarda attığı 34 gol ile uzun seneler İsviçre millî futbol takımının en golcü futbolcusu unvanını elinde bulundurmaktaydı. 7 Aralık 2000'deki 2002 FIFA Dünya Kupası elemeleri maçında Zürih'te Faroe Adaları'na karşı penaltı golleriyle hat-trick yapması o zaman için bir rekordu. Bu rekor daha sonra 2 Haziran 2004'te Arjantin'e karşı oynayan Brezilyalı Ronaldo tarafından kırıldı. Futbolu bıraktıktan sonra İsviçre'de devlet kanalında televizyon yorumculuğuna başlayan Kubilay, Blick gazetesinde de spor yazarlığı yapmaktadır. Kubilay Türkyılmaz Türkiye'ye karşı bir maçta İsviçre millî takımında oynamayı reddetmiştir. Günümüzde İsviçre'nin Bellinzona kentinde yerli bir kafe işletmektedir.