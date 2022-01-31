Galatasaray’dan set alamadı

Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Erdal Akıncı, Tuncay Sevim yönetti. Galatasaray HDI Sigorta: Emre Savaş, Murat Yenipazar, Davis, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır), Sorgun Belediyespor: Melih Özdemir, Hakan Polat, Danilov, Tymofii, Murathan Kısal, Orçun Ergun (Onur Altınkaya, Deniz İvgen, Onur Edis, Furkan Gök, Emre Çetinkaya, Ege Can Avcıl, Emre Erkiletlioğlu) yer aldı.

Müsabakanın başından sonun kadar üstün bir oyun ortaya koyan Galatasaray, ilk seti 25-23, ikinci seti 25-20 ve üçüncü seti de 25-21 müsabakayı da 3-0 kazandı.