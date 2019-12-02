Galatasaray Sorgun'u yendi

Müsabakanın ilk setinde başa baş bir oyun ortaya koyan sarı silahlı ekip bu seti tüm çabalarına rağmen 23-25 geride kapattı. İkinci sette Galatasaray karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Sorgun Belediyespor bu seti 14-25 mağlup kapadı. Üçüncü sette ise rakibi karşısında biraz olsun toparlanan ev sahibi Sorgun Belediyespor, galibiyet için elinden geleni yapsa da Galatasaray tecrübesini kullanarak üçüncü seti 21-25 önde kapadı. Galatasaray Sorgun Belediyespor karşısında sahadan 3-0 galibiyet ile ayrılırken liderliğini de sürdürdü.