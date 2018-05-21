Galatasaray için sokağa döküldüler

Süper Lig’i Göstepespor karşısında aldığı 1-0’lık galibiyet sonrasında şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray için tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da şampiyonluk kutlamaları yapıldı. Yüzlerce insan sokaklara dökülürken meşaleler yakıp ‘’Şampiyon Galatasaray’’ şeklinde tezahüratlarda bulundular. Bir çok Galatasaray taraftarı ise arabalarıyla lise caddesinde tur atıp şampiyonluğu kutladılar.