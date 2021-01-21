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GALATASARAY HAZIRLIKLARINA DEVAM

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor 24 Ocak Pazar günü evinde oynayacağı Galatasaray HDI Sigorta maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

21 Ocak 2021 Perşembe 00:00
GALATASARAY HAZIRLIKLARINA DEVAM

Sorgun Belediyespor Başantrenörü Bahadır Aksoy gözetiminde Sorgun Spor Salonu’nda gerçekleştirilen antrenman, oyuncuların ısınma hareketleriyle başladı. Bireysel olarak gerçekleştirdikleri topla oyunlar sonrasında eşli topla oyunlar, manşet ve duruşlar, servis karşılama, atma-paslaşma oyunları, parmak pas çalışmaları, geri sahadan fileye oyun kurma, pasör çalışmaları, iki-üç oyuncu ile pas ve oyun kurma, smaç, servis atma ve karşılama çalışmalarıyla devam etti. Sarı siyahlı ekibin Başantrenör Bahadır Aksoy ligin son 3 haftalık bölümünde üst üste aldıkları galibiyet ile iyi bir seri yakaladıklarını ve bu seriyi sürdürmek istediklerini söyledi. Galatasaray HDI Sigorta’nın çok güçlü bir kadrosu olduğunu ve şampiyonluk mücadelesi verdiğini ifade eden Aksoy ‘’Galatasaray ile oynayacağımız maça günde iki antrenmanla hazırlanıyoruz. Oyuncularımızın morali yerinde ve form durumları iyi düzeyde. Kendi sahamızda oynayacağımız bu önemli müsabakadan da galibiyet ile ayrılacağımıza inancımız tam. Ligde iyi bir çıkış yakaladık. Pazar günü Galatasaray ile oynayacağımız müsabakada oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Biz sezon başında kendimize bir hedef koymuştuk. Bu hedef te Avrupa’ya gitmekti. Şuanda son haftalarda yakaladığımız çıkış ile bu hedefimize biraz daha yaklaştık. Hedefimiz önce ligde ilk 8’e girip Play-Off’lara kalmak, orada alacağımız galibiyetlerle Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz. Bize inananların, güvenenlerin bu inançlarını, güvenlerini boşa çıkarmayacağız’’ dedi.

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GALATASARAY HAZIRLIKLARINA DEVAM
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