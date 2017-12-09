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-Futsalda Sorgun ve Kadışehri şampiyon

YOZGAT’ta düzenlenen okullar arası yıldızlar futsal il birinciliği müsabakaları tamamlandı.

-Futsalda Sorgun ve Kadışehri şampiyon

YOZGAT’ta düzenlenen okullar arası yıldızlar futsal il birinciliği müsabakaları tamamlandı.

09 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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-Futsalda Sorgun ve Kadışehri şampiyon

16 takımın katılımı ile düzenlenen müsabakalar sonunda erkeklerde Sorgun Mehmet Akif Ersoy, kızlarda ise Kadışehri Şehit Adem Canpolat Ortaokulu takımı şampiyonluk turunu attı. Milli İrade İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda oynana final müsabakasında Sorgun Mehmet Akif Ortaokulu, Çözüm Kolejini 8-5 yendi. İl Birincisi takımın kupası ve sporcuların madalyaları törenle dağıtıldı. Yıldız kızlarda şampiyonluk turunu atan Kadışehri Şehit Adem Canpolat Ortaokulu takımı Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer’i makamında ziyaret etti.

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