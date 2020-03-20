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Futsal turnuvası tamam

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çayıralan Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde düzenlenen ortaokullar arasında Futsal turnuvası tamamlandı.

20 Mart 2020 Cuma 03:07
Futsal turnuvası tamam

Turnuvada Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu şampiyonluk turunu atarak, Yozgat 'ta yapılacak turnuvaya katılma hakkını elde etti. Şampiyon Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu öğrencileri kupalarını Kaymakam Bekir Özen’den aldı. Konuklar Okulu ikinci oldu Yukarı Yahyasaray Okulu da üçüncülükle yetindi. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, yapılan organizasyonda emeği geçen Gençlik ve Spor İlçe antrenörü Ozan Salep'e ve katılım sağlayan, sahada mücadele eden okulların idarecilerine, Beden Eğitimi Öğretmenlerine ve öğrencilere teşekkür etti.

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Futsal Turnuvası Tamam
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