Futsal Tamamlandı

28 okulun katılımı ile gerçekleşen müsabakalar oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti.

Müsabakalar sonunda genç erkeklerde Sürmeli Anadolu Lisesi, genç kızlarda ise Şehit Mustafa Arslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı birinci oldu.

Genç Erkeklerde; Çekerek Fen Lisesi ikinci, Serpil Akdağ Anadolu Lisesi üçüncü, Akdağmadeni Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Genç Kızlarda; Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesi ikinci, Daruül Şifa Sağlık Meslek Lisesi üçüncü, Sorgun Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncülükle yetindi.