Futsal onlardan sorulur

Toplam 28 müsabakanın oynandığı Futsal Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarının 26’sında Futsal hakemlik lisansı bulanan Cemil Demircan ile Levent Anıl Sönmez görev yaptı.

28 müsabakanın tamamında ise TFF hakemleri Merve Süleymanoğlu ve Burak Batanay ve Asım Doğru masa hakemi olarak görev aldılar.

Ayrıca iki müsabakada ise yine TFF hakemi Veli Batuhan Bozkurt’un görev aldığı bildirildi.