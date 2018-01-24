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Futsal onlardan sorulur

YOZGAT’ta düzenlenen okullar arası Futsal Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarında iki Yozgatlı hakem görev yaptı.

Futsal onlardan sorulur

YOZGAT’ta düzenlenen okullar arası Futsal Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarında iki Yozgatlı hakem görev yaptı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Futsal onlardan sorulur

Toplam 28 müsabakanın oynandığı Futsal Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarının 26’sında Futsal hakemlik lisansı bulanan Cemil Demircan ile Levent Anıl Sönmez görev yaptı.
28 müsabakanın tamamında ise TFF hakemleri Merve Süleymanoğlu ve Burak Batanay ve Asım Doğru masa hakemi olarak görev aldılar.
Ayrıca iki müsabakada ise yine TFF hakemi Veli Batuhan Bozkurt’un görev aldığı bildirildi.

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