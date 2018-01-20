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FUTSAL HEYECANI TAMAM

YOZGAT’ta düzenlenen okullar arası kızlar ve erkekler Türkiye Şampiyonası Futsal Yarı Final müsabakaları tamamlandı.

FUTSAL HEYECANI TAMAM

YOZGAT’ta düzenlenen okullar arası kızlar ve erkekler Türkiye Şampiyonası Futsal Yarı Final müsabakaları tamamlandı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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FUTSAL HEYECANI TAMAM

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan Futsal müsabakaları oldukça çekişmeli geçti. Toplam 16 takımın mücadele ettiği turnuvada kızlar ve erkekler ikişer guruba ayrıldılar. Dün oynanan final müsabakaları sonrasında kendi gruplarını şampiyon olarak tamamlayan takımlar Türkiye şampiyonası final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Final müsabakalarında rakiplerini yenen kızlarda Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi ve Giresun Spor Lisesi, erkeklerde ise Erbaa Merkez Anadolu Lisesi ve Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi grup birincisi oldular. Final müsabakalarını Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da izledi. Müsabakalar sonrasında protokol dereceye giren takımlara madalyalarını verdi.

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