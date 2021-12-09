Futbolun şampiyonları belli oldu

Yozgat Bozok Stadı dış sahasında oynanan müsabakalar oldukça çekişmeli geçti. 40 okul takımının katılımı ile yapılan müsabakalarda erkeklerde Akdağmadeni Şöhretin Duygu Anadolu Lisesi Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi ile final müsabakasında karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakayı 3-0 kazanan Akdağmadeni Şöhretin Duygu Anadolu Lisesi şampiyonluk turu atan taraf oldu. Kızlarda ise Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı bütün rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan takım oldu. Futbolda şampiyonluk turu atan iki takımda 14 Ocak 2022 tarihinde Nevşehir de düzenlenecek grup müsabakalarında Yozgat’ı temsil etmeye hak kazandı. Şampiyonluk maçını izleyen ve Birinci olan Akdağmadeni Şöhretin Duygu Anadolu Lisesinin ödülünü Yozgat Belediyesi Bozokspor takımı Antrenörü İlhan Özbay verdi. Öte yanda yapılan müsabakalar sonrasında genç erkeklerde Akdağmadeni Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi birinci, Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, Yerköy Rabia Koyunbaşoglu Anadolu Lisesi üçüncü ve Sorgun Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi ise dördüncü oldu. Genç kızlarda Sehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ikinci oldu.