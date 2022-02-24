Futbolun her yerindeler

Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulüp Başkanı ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’A Takım, U18 ve U14 şuan oynanmakta olan liglerde takımlarımız mücadele etmektedir. Kurulacak her yaş kategorisinde takımlarımız mücadele için bulunmaktadır. Toprağa düşen bir tohumla başlar meyve elde etmek. Gençlerimizle beraber nice güzel başarılar bizleri beklemektedir. A Takımlar dönemsel olarak yapılanma içerisinde olabilirler. Bizim gibi altyapı kökenli olan kulüplerin bu süreci başarı ile sonuçlandırması bir projenin devamlılığı için önemini artırmaktadır. Genç yaş kategorisinde mücadele eden takımlarımıza başarı dileklerimiz sadece Bozokspor olarak değildir. Yozgat’ın gençleri hepimizin ortak bir temelidir. Bu yolda emek veren bütün oyuncular ve Antrenörlere başarılar dileriz’’ dedi.