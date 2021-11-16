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FUTBOLLA SEViNDiK, SALONDA ÜZÜLDÜK

Yozgat’ı Bölgesel Amatör Ligi’nde temsil eden takımlarımız haftayı galibiyet ile kapatarak taraftarlarını sevindirirken, salon sporlarında temsil eden ekiplerimiz ise mağlup olarak taraftarlarını üzdü.

16 Kasım 2021 Salı 00:40
FUTBOLLA SEViNDiK, SALONDA ÜZÜLDÜK

Yozgat’ı liglerde temsil eden Sorgun Belediyespor futbol takımı ile Çayıralan Esnafspor haftayı üç puan ile kapatırken, Sorgun Belediyespor Voleybol takımı ile Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı haftayı mağlubiyet ile kapattı. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor haftaya lider giren Mucur Yabanlıspor ile deplasmanda oynadığı müsabakayı 2-0 kazanarak zirve yarışını sürdürdü. Sarı siyahlı ekip Keçiören Belediye Bağlumspor karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etmek için çıktığı Mucur Yabanlıspor deplasmanında istediğini alarak Sorgun’a dönerken aldığı galibiyet ile puan cetvelinde ikinci sıraya yükseldi. Mucur Yabanlıspor ise liderlik koltuğunu Keçiören Belediye Bağlumspor’a bıraktı. Aynı ligde mücadele eden Çayıralan Esnafspor ise namağlup olarak yoluna devam etmeyi sürdürüyor. Ligde ilk çıktığı müsabakada Yozgatspor’dan 1 puan almayı başaran Çayıralan Esnafspor Pazar günü konuk ettiği Yeşil Kamanspor karşısında da ligdeki ilk galibiyetini aldı. Güçlü rakibi karşısında özellikle müsabakanın ilk yarısında üstün bir oyun ortaya koyan temsilcimiz sahadan 2-1 galibiyet ile ayrılan taraf oldu. Puanını 4’ü yükselten Çayıralan Esnafspor puan cetvelinde de averaj ile 5’inci sırada yer aldı. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise Pazar günü konuk ettiği Spor Toto Takımına 3-0 mağlup oldu. Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı siyahlı ekip geçtiğimiz hafta Yeni Kızıltepespor karşısında aldığı mağlubiyet ile düşüşe geçmişti. Mutlak galibiyet parolası ile Pazar günü Spor Toto takımının karşısına çıkan Sorgun Belediyespor güçlü rakibi karşısında hiç set alamadan 3-0 mağlup olarak ligdeki düşüşünü sürdürdü. Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Cumartesi günü konuk ettiği Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımına 28-38 mağlup oldu. Bu sezon kendi evinde çıktığı iki müsabakayı da farklı bir şekilde kazanmayı başaran kırmızı siyahlı ekip kendi taraftarının da desteğini arkasına alarak Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımı karşısında galibiyeti hedefliyordu. Müsabakaya kötü başlayan ve bir türlü rakibi karşısında toparlanamayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibi karşısında 10 sayı farkla 28-38 mağlup oldu. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor ise haftayı fikstür gereği maç yapmadan geçirirken, Çarşamba günü deplasmanda Ankara DSİspor ile erteleme müsabakasında karşı karşıya gelecek. 

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