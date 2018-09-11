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Futboldan, Hentbola

YOZGATSPOR ili birlikte Amatör Küme Futbol Ligi takımlarında Antrenör olarak görev yapan Harun Dişlitaş, Yozgat Bozokspor Hentbol takımı ile anlaştı.

Futboldan, Hentbola

YOZGATSPOR ili birlikte Amatör Küme Futbol Ligi takımlarında Antrenör olarak görev yapan Harun Dişlitaş, Yozgat Bozokspor Hentbol takımı ile anlaştı.

11 Eylül 2018 Salı 07:00
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Futboldan, Hentbola

Kulüp Başkanı Cenker Doğan ile yaptığı görüşme sonucunda Kondisyoner olarak görevi kabul eden Antrenör Harun Dişlitaş, kırmızı siyahlı ekibin Kızılcahamam kampına dahil oldu. Futboldan Hentbol branşına transfer olan Antrenör Dişlitaş, ‘’Futbol ile Hentbol arasında fazla bir fark yok. Birisi ayakla diğeri elle oynanıyor. Ama takım oyunlarında kondisyon hep aynıdır. Yozgat Bozokspor’da takımın kondisyonundan sorumluyum. İnanıyorum başarılı bir sezon geçireceğiz, takıma katkım olacaktır’’ diye konuştu.

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