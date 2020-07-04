Futbolda yeni dönem

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) İkinci ve Üçüncü Liglerin mevcut haliyle tescillenmesi kararını aldı. Daha önce İkinci ve Üçüncü Lig kulüplerinin liglerin oynanmaması yönündeki topla taleplerine olumsuz yönde yanıt vererek liglerin oynanması yönünde karar alan TFF şimdi de aldığı bu kararı değiştirerek ligleri mevcut haliyle tescillediğini duyurdu. Türkiye Futbol Federasyon’unun bu çelişkili kararları ise futbol kulüplerini çılgına çevirdi. Türkiye Futbol Federasyon’u resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği yönetimi, Riva'da TFF Başkanı Nihat Özdemir, başkanlığında toplandığı bildirildi. Toplantıda kulüplerin, liglerin oynanmamasını talep ederken, nasıl tescil edileceğini TFF Yönetim Kurulu'na bıraktığı kaydedildi. Kulüp temsilcileri ile karşılıklı mutabık kalındığının belirtildiği açıklamada, ‘’Söz konusu talebi TFF Yönetim Kurulu değerlendirmiş olup, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'lerinin oynanmamasına karar vermiştir’’ denildi.