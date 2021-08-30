Futbolda Demir dönemi

Cumartesi günü Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında gerçekleştirilen Futbol İl Temsilciliği seçimlerinde Alpaslan Demir ile Mazhar Uçar yarıştı. 26 delegeden 24’ünün katıldığı seçimlerde 13 delegenin oyunu alan Alpaslan Demir Yozgat Futbol İl Temsilcisi seçildi. Diğer aday Mazhar Uçar ise 11 oy aldı. Yerköyspor ile Çekerek Belediyespor temsilcilerinin katılmadığı İl Temsilciliği seçimleri öncesinde iki adayda delegelere seçilmeleri durumunda yapacakları çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Seçimler sonrasında TFF Yozgat Futbol İl Temsilcisi seçilen Alpaslan Demir, Mehmet Karakoç’un aday olmayacağını açıklamasının ardından kendisinin adaylığını açıkladığını söyledi. Mehmet Karakoç’un yardımcılığını yaptığını şimdi ise Futbol İl Temsilcisi seçildiği için mutlu olduğunu dile getiren Demir, Yozgat’ta amatör futbolu daha ileriye taşımak için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti.