Futbolculardan oyun havalı sevinç

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor Pazar günü Somaspor ile karşı karşıya geldi. Somaspor’u 2-1 mağlup ederek iki haftalık aradan sonra üç puan ile yeniden tanışan kırmızı siyahlı ekip galibiyetin sevinci maç sonrasında taraftarı ile paylaştı. Müsabaka sonrasında taraftarına koşan kırmızı siyahlı ekip, taraftarları Yozgatspor tezahüratlarında bulunurken, stat hoparlörlerinden oyun havası çalması ile biranda saha ortasında oyun havası oynamaya başladılar.