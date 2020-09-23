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Yozgat
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Futbolcular dönüş yaptı

SON iki haftadır Covit-19 virüsü ile mücadele eden misli.com üçüncü Ligi’ndeki temsilcimiz Yozgatspor’un Covitli oyuncularından 6’sının testlerinin negatif çıktığını ve takım ile birlikte antrenmanlara başladığı bildirildi.

23 Eylül 2020 Çarşamba 00:39
Futbolcular dönüş yaptı

Yaklaşım 10 gündür Covit-19 virüsü ile mücadele eden ve 12 futbolcusu, 3 Antrenörü ile masöründe Covit-19 virüsüne rastlanan Yozgatspor’da oyuncuların karantina süreleri doldukça takıma katılmaya başlıyorlar. Karantina süresi biten 6 oyuncu yaptırdıkları test sonrasında sonuçları negatif çıkınca dün başlayan Yomraspor hazırlıklarına katıldılar. Diğer 6 futbolcunun ise karantina sürelerinin dolmasının beklendiği, karantina süresi sonrasında yapılacak olan testte sonuçların olumlu olması durumunda kalan 6 oyuncunun da takımla birlikte çalışmalara başlayacağı bildirildi. 

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Futbolcular Dönüş Yaptı
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