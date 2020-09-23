Futbolcular dönüş yaptı

Yaklaşım 10 gündür Covit-19 virüsü ile mücadele eden ve 12 futbolcusu, 3 Antrenörü ile masöründe Covit-19 virüsüne rastlanan Yozgatspor’da oyuncuların karantina süreleri doldukça takıma katılmaya başlıyorlar. Karantina süresi biten 6 oyuncu yaptırdıkları test sonrasında sonuçları negatif çıkınca dün başlayan Yomraspor hazırlıklarına katıldılar. Diğer 6 futbolcunun ise karantina sürelerinin dolmasının beklendiği, karantina süresi sonrasında yapılacak olan testte sonuçların olumlu olması durumunda kalan 6 oyuncunun da takımla birlikte çalışmalara başlayacağı bildirildi.