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Futbol tutkusu

YOZGAT’ta Harun Dişlitaş’a ait 'Kral' isimli kurt köpeğinin futbol tutkusu görenleri şaşırtıyor.

Futbol tutkusu

YOZGAT’ta Harun Dişlitaş’a ait 'Kral' isimli kurt köpeğinin futbol tutkusu görenleri şaşırtıyor.

12 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
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Futbol tutkusu

Harun Dişlitaş’a ait 10 aylık kral isimli Alman kurdu köpeğin futbol tutkusu görenleri hayrete düşürüyor. Bulduğu her ortamda futbol oynayan köpek, usta futbolculara adeta taş çıkartıyor. Kral isimli köpek, top sürmeyi ustaca başarırken, kafa vuruşu ile de meşin yuvarlağı ağlarla buluşturuyor. Futbolcular gibi topu çok hızlı bir şekilde süren kral, tuttuğu topu kimseye vermiyor. Sahibinin ve çocukların attıkları topu anında yakalayan Alman kurdunun futbol tutkusu her geçen gün artıyor. Kralın sahibi Harun Dişlitaş, kral isimli Alman kurdu köpeğinin en büyük özelliğinin itaat etmesi ve top oynaması ve verilen emirleri yerine getirmesi olduğunu söyledi. Dişlitaş, “Futbolu çok seviyor ve akşama kadar topun peşinde koşuyor. Kral resmi maçlarda topu elimizden kaçırdığımız zaman maçı iptal ettiriyor ve topu bırakmıyor. Kral top sürüyor, kafa vuruyor ve goller atıyor. Tek sevdası futbol. Top oynandığı zaman devamlı sahada koşar. Top nerede kral orada” şeklinde konuştu.

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