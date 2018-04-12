FUTBOL TURNUVASI TAMAMLANDI

Turnuvada tüm rakiplerini geride bırakan Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu şampiyonluk turu attı. Saraykent ilçe stadında oynanan müsabakalarda turnuvaya katılan 9 takım 2 grup halinde şampiyonluk için yarıştı. A grubunu birinci tamamlayan Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu yarı final müsabakasında B grubu ikinci Dedefakılı Ortaokulu ile karşı karşıya geldi. Rakibini yenen Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu final müsabakasına yükseldi. B grubu birincisi Marziye İbrahim Ertek Ortaokulu ile A Grubu ikinci Saraykent İmam Hatip lisesi yarı final müsabakasında karşı karşıya gelirken, rakibini yenen Saraykent İmam Hatip Orta Okulu finalde Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu’nun rakibi oldu. Final müsabakasında Saraykent İmam Hatip Ortaokulunu yenen Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu şampiyonluk turu attı. Müsabakalar sonrasında düzenlenen kupa törenine Belediye Başkanı Ahmet Öçal, İlçe Emniyet Amiri Vekili Ahmet Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, AK Parti İlçe Başkanı Nuri Çınar, İl Genel Meclis Üyesi Adem Tekin katıldı. Kupa töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan bu tür sportif etkinliklerin ilçe halkı ve öğrenciler tarafından büyük bir önem arz ettiğini söyledi. Ceylan, Bu tür etkinlilerin bu yıl ilk defa düzenlendiğini ilçede bunun bir ihtiyaç olmasından dolayı bundan sonraki senelerde de bu tür etkinlikleri gerçekleştirmek amacında olduklarının altını çizdi. Şampiyon olan Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Mustafa Büzkaya ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenciler arasında dostluk, birliktelik ve kaynaşma ortamı oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen turnuvanın çok heyecanlı geçtiğini belirtti. Kendilerinin şampiyon olmasından dolayı da çok mutlu olduğunun altını çizen Büzkaya, bu turnuvanın geleneksel hale getirilmesini istedi.