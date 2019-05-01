Futbol Turnuvası tamam

Turnuvaya Araplı İmam-Hatip Ortaokulu, Keser Ortaokulu, Ahmet Fakılı Ortaokulu, Karakız Ortaokulu, Doğanlı Ortaokulu, Çötelli Ortaokulu katıldı. Çiğdemli kasabası halı sahasında yapılan maçlar sonucunda Keser Ortaokulu birinci, Karakız Ortaokulu İkinci, Çötelli Ortaokulu üçüncü oldu. Turnuva sonunda yapılan ödül töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı ile birlikte katıldı, takımların kupalarını, sporcuların madalyalarını verdi.