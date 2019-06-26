Futbol turnuvası başladı

Bu sene ikincisi düzenlenen ve her sene geleneksel olarak gerçekleştirilmesi planlanan askıda ekmek kurumlar arası futbol turnuvasının açılışını Yozgat Valisi Kadir Çakır yaptı. Turnuvanın ilk gününde Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile birlikte ilk vuruşu yaparak turnuvanın startını verdi. Yozgat, Sivas ve Tokat’ta kamu ve özel kurum çalışanlarının askıda ekmek projesiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği turnuva sonunda ilk üçe giren takım adına CK Enerji Çamlıbel Elektrik, askıya ekmek bırakacak. Turnuvanın güzel bir amaca hizmet ettiğini belirten Vali Kadir Çakır, emeği geçenlere teşekkür ederek turnuvaya katılan takımlara başarılar diledi.