Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 28°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94853
ALTIN
261.818
DOLAR
5.7740
STERLİN
7.3169
EURO
6.5599

Futbol turnuvası başladı

YOZGAT’ta CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından düzenlenen, askıda ekmek kurumlar arası futbol turnuvası, önceki gün Bozok Stadı dış sahasında oynanan müsabakalar ile başladı.

Futbol turnuvası başladı

YOZGAT’ta CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından düzenlenen, askıda ekmek kurumlar arası futbol turnuvası, önceki gün Bozok Stadı dış sahasında oynanan müsabakalar ile başladı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
104 Okunma
Futbol turnuvası başladı

Bu sene ikincisi düzenlenen ve her sene geleneksel olarak gerçekleştirilmesi planlanan askıda ekmek kurumlar arası futbol turnuvasının açılışını Yozgat Valisi Kadir Çakır yaptı. Turnuvanın ilk gününde Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile birlikte ilk vuruşu yaparak turnuvanın startını verdi. Yozgat, Sivas ve Tokat’ta kamu ve özel kurum çalışanlarının askıda ekmek projesiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği turnuva sonunda ilk üçe giren takım adına CK Enerji Çamlıbel Elektrik, askıya ekmek bırakacak. Turnuvanın güzel bir amaca hizmet ettiğini belirten Vali Kadir Çakır, emeği geçenlere teşekkür ederek turnuvaya katılan takımlara başarılar diledi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
SiYASETE ALET EDiLMEMELi
SiYASETE ALET EDiLMEMELi
Akademi kayıtları başladı
Akademi kayıtları başladı
HENTBOL AKADEMi BAŞLIYOR
HENTBOL AKADEMi BAŞLIYOR
Bozok Stadına ‘uygunluk’ incelemesi
Bozok Stadına ‘uygunluk’ incelemesi
Çiğdemli stadı bakım bekliyor
Çiğdemli stadı bakım bekliyor
Yozgatspor’un B planı hazır
Yozgatspor’un B planı hazır
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim