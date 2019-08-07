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Futbol okulundalar

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Akdağmadeni Belediyespor tarafından bu sene okulların yıl sonu tatiline girmesinin ardından açılan Yaz Futbol Okulunda antrenmanlar devam ediyor.

Futbol okulundalar

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Akdağmadeni Belediyespor tarafından bu sene okulların yıl sonu tatiline girmesinin ardından açılan Yaz Futbol Okulunda antrenmanlar devam ediyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 00:00
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Futbol okulundalar

Akdağmadeni Belediyespor Antrenörlerinden Hakan Altın gözetiminde yaklaşık 150 sporcunun katılımı ile 4 grup halinde devam eden çalışmaların okulların açılmasına bir hafta kala tamamlanacağı bildirildi. Akdağmadeni Belediyespor Antrenörü Hakan Altın, Akdağmadenispor olarak altyapıya büyük önem verdiklerini söyledi. genç oyuncuları Yozgat futboluna kazandırmaya çalıştıklarını dile getiren Altın, şuanda Yozgatspor ile profesyonel sözleşmeye imza atan ve 4-5 yıldır Yozgatspor hem alt yapısında hem de A takımında forma giyen Seyit Ali’nin Şefaatli Belediyespor altyapısında yetiştiğini ifade etti. Seyit Ali gibi bir çok oyuncuyu Yozgat futboluna kazandıracaklarına inandıklarını dile getiren Altın, ‘’Yozgat ve Akdağmadeni futbol kapasitesi olarak iyi bir bölge. Sadece çocukların keşfedilmesi gerekiyor. Bizlerde genç yetenekleri keşfedip takımımıza ve Türk futboluna kazandırmak için her sene okulların yıl sonu tatiline girmesinin ardından Yaz Futbol Okulu açıyoruz. Yaz Futbol Okulunda verdiğimiz üç aylık eğitim sonunda göze batan kendisini gösteren, futbola yeteneği olan çocukları Akdağmadeni Belediyespor altyapısına kazandırıyoruz. Şuanda yaklaşık 150 çocuk ile Akdağmadeni ilçe stadında 4 grup halinde yoğun bir şekilde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.

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YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Takımlarından Akdağmadeni Belediyespor
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