Futbol Okuluna yoğun ilgi

Yerköyspor altyapı antrenörleri tarafından çalıştırılan gençler arasında yapılacak olan seçmeler sonrasında da kendini gösteren yetenekli oyuncular Yerköyspor altyapısına kazandırılacak. Yerköyspor Antrenörü Erhan Kayaaslan, geleneksel hale getirdikleri Yaz Futbol Okulu’na olan ilgiden çok memnun olduklarını söyledi. 30 öğrenci ile başladıkları Yaz Futbol Okulu’na şuanda kayıt yaptıran öğrenci sayısının 45’i bulduğunu dile getiren Kayaaslan, ‘’Her geçen gün sayımız giderek artıyor. Yerköylü gençlerimiz Yaz Futbol Okulu’muza gerçekten çok yoğun bir ilgi gösteriyor. Altyapı antrenörlerimiz eşliğinde çalışan gençlerimiz arasında gerçekten yetenekli isimlerde var. Ben sürekli altyapı antrenmanlarını takip ediyorum ve inanıyorum ki bu gençlerimiz ileride Yerköyspor’a, Yozgat ve Türk futboluna hizmet edecekler’’ dedi.